挑戰連續2季闖進世界大賽的太空人，今日在美聯冠軍賽第2戰推出創下單季最多連續25場優質先發紀錄的左投瓦德茲（Framber Valdez）先發，再度繳出7局失2分的精彩內容，隊友也沒辜負瓦德茲的強眼表現，布瑞格曼（Alex Bregman）敲出3分砲決定勝果，終場太空人以3比2擊退洋基，系列賽取得2比0領先優勢。

3局下太空人靠著觸身球及安打攻佔得點圈，布瑞格曼看中洋基先發塞弗瑞諾（Luis Severino）的內角速球，一棒扛向左外野高牆外，讓太空人取得3比0領先，這發全壘打也是布瑞格曼季後賽生涯打出的第14支，超越了道奇騰納（Justin Turner）成為季後賽開轟數最多的三壘手，而2人身處的球隊也正好是近年來大聯盟季後賽常客。

ALEX BREGMAN 3 RUN HOME RUN!!



pic.twitter.com/c1kRZTr7iD — Ben Verlander (@BenVerlander) October 21, 2022

4局上洋基展開反擊，一壘有人時史坦頓（Giancarlo Stanton）敲出投手前滾地球，原本是個抓雙殺的大好機會，沒想到瓦德茲出現了接球失誤，緊急傳向一壘還發生暴傳，瓦德茲被記了2筆失誤，讓洋基不費吹灰之力攻佔二、三壘，隨後「條紋軍」再以野手選擇及內野安打搶下2分，讓比賽仍有懸念。

Stanton reach on the error by Valdez. Yankees are business with runners on 2nd and 3rd no outs. #repbx pic.twitter.com/SoHQetVNgO — Pinstripe Strong (@PinstripeStrong) October 21, 2022

被洋基攻下第2分後，瓦德茲逐漸穩定下來，面對最後12名打者當中解決11個人次，送出7次三振，最終瓦德茲主投7局只被敲4支安打，丟掉的2分都是非自責分，飆出9張國王笑臉。

最終太空人以布瑞格曼決定性的致勝全壘打以及瓦德茲精采好投以3比2擊敗洋基，大聯盟史上在7戰4勝制的比賽中取得2比0領先的球隊，有高達8成4的機會能贏下系列賽，洋基曾在1996年世界大賽上以0比2開局，最終連下四城成功翻盤奪下冠軍，上1支做到0比2逆轉的球隊，則是道奇在2020年國聯冠軍賽逆襲勇士。