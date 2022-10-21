移民署北區事務大隊臺北市服務站今(20)日辦理「111年新住民關懷網絡會議」，邀請近20個公、私部門及新住民團體網絡夥伴共同參與，此次會議以「疫情下社工倫理暨公私部門協力合作案例探討」為主題，分享疫情期間新住民服務的案例，以建構新住民網絡防護網。

伊甸基金會臺北市新移民婦女暨家庭服務中心朱雅萍督導及基督教女青年會協會西區據點戴宜芳社工督導擔任本次會議講師，分享疫情下民間團體的社會工作模式的調整，再由該站移民服務社會工作人員杜偉群提出疫情下網絡單位進行公私協力之案例分享，讓參加的新住民團體了解疫情下社工服務的新模式，也體認合作才能為個案爭取更多福利。

移民署北區事務大隊臺北市服務站主任蘇慧雯提醒今年11月26日即將舉行中華民國地方公職人員選舉，檢舉賄選人人有責。 (移民署北市服務站提供)

朱雅萍表示，從面對面服務改成隔著玻璃或電話，因為聯繫頻率變高，也有較多時間進行深度談話，更拉近社工與個案的心理距離，開啟社工多元服務模式：如錄製申請防疫補助線上操作影片、加強三方通話設備、協助個案填寫自主疫調回報、申請紓困補助、健保快易通綁定等服務層面的提升。

伊甸基金會臺北市新移民婦女暨家庭服務中心朱雅萍督導分享疫情下民間團體的社會工作模式的調整。(移民署北市服務站提供)

戴宜芳分享，疫情期間視訊電話聯繫頻率增高、親送物資改為郵寄或定點領取、規劃線上課程等，雖然工作型態改變，只要串聯起網絡間的防護網，那麼個案服務就能不間斷。

疫情期間為打造新住民來臺的完善網絡資源，公私協力合作的案例亦不間斷!移民署北區事務大隊臺北市服務站主任蘇慧雯表示，非常感謝民間團體的配合與付出。本月13日起開放國境後，更需要民間團體配合宣導，依據中央疫情指揮中心提供0+7入境防疫規範，入境人員免除居家檢疫改採「7天自主防疫」，自主防疫期間切勿至醫院探病、陪同就醫，若有非急迫性、必要性的醫療或檢查，建議延後為原則，以降低疾病傳播風險。

蘇慧雯另外提醒今(111)年11月26日即將舉行「中華民國地方公職人員選舉」，為守護得來不易的民主選舉，如發現候選人有買票、餽贈超過法定價值的贈品時，請立即撥打檢舉專線：臺北市專勤隊(02)2239-6393分機702或法務部0800-024099按4，最高檢舉獎金高達新臺幣1500萬元。