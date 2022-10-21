致伸（4915）今日於台大體育館舉辦一場技術展示會，將近年來結合三感台一研發的新技術和新產品智慧生活的方式分成六大區，智慧車聯、智慧安全生活智慧居家、智慧辦公、創作由你，展區並加人ESG區以六大展區的方式共同展出。致伸董事長梁立省表示，致伸產品擴及5大洲，近年來產品深入三感合一（視覺、聽覺、觸覺），致伸的生產、研發布局國際16個產區。致伸在重慶導入全自動工廠，透過AI智能管理，未來會將重慶廠模式複製到全球產區。今年致伸的營收、獲利和淨值報酬率都將創下歷史新高！致伸在墨西哥因應北美車用客戶的生產規劃，將在明年第二季投產！明年致伸會再增加2-3個北美及歐洲客戶！

因應全球氣候變遷的問題，致伸積極響應節能減排的倡議，永續承諾與發展核心技術並列成為致伸不斷突破自我，迎向未來的兩塊基石。ESG區揭了致伸2030年的永續策略藍圖、加入R 100中和計畫並展示致伸在減碳績效、綠色產品研發能力、關懷員工及回饋社會等各項重要目標上具體實踐的成果，也藉此宣達致伸對企業永續發展的決心。

致伸智慧車聯區，展出了四大類應用：首先是先進駕駛輔助系統(ADAS)的車用相機，使用主動式對焦技術開發符合車用規格的相機模組，提供清晰的影像與符合車用電子的嚴苛可靠度與耐候性要求。再者是商業車隊管理用駕駛監視系統(DMS，除了提供先進駕駛輔助(ADAS)功能外，更提供駕駛監控系統和雲端中控連結功能，大幅強化駕駛員的駕駛安全性。第三為車用閘道器以及傳感器，即時將貨櫃中的貨物估用空間、溫度、濕度以及載重等等資訊回報到行控中心讓行車調度輕鬆且有效率。此外，集團子公司迪芬尼聲學所開發的車用音響，成為專業聲學應用的新領域。

智慧安全生活區，主要展出戶外生活四大類應用：首先是智慧控影機：物件偵測和入侵警告等能，結合毫米波雷達優勢，讓監控攝影機的境界，並大幅提升生活的安全性。其是商穿戴式攝影機透過即和雲端連結的功能，可以讓維安工作者的法效率大幅提升。第三是微型化、廣角．相機模組,應用於運動相機及360度智慧眼鏡的品中。最後為戶音樂享受，專業耳機與音響傳遞著迪芬尼聲學百年工藝的高品質音效。