推特（Twitter）周四發函向員工澄清，雖然與馬斯克簽下了收購協議，但沒有進行全公司裁員的計畫。

此前《華盛頓郵報》報導，全球首富馬斯克將如期於下周五（10月28日）完成以440億美元收購推特的交易，但他向潛在投資者表示，他計畫在數個月內裁掉推特近75%人力，只留下約2000多人。

消息人士表示，推特總法務顧問Sean Edgett周四向員工發出電郵，稱公司並沒有裁員計畫。

《華盛頓郵報》亦指出，無論誰擁有推特，未來幾個月內推特都會裁員。推特目前的管理層計畫到明年底，將公司的薪資支出削減約8億美元，這意味著將近四分之一的推特員工得走人。

推特尚未回應路透社的置評請求。

報導指出，推特人力資源部門雖曾告訴員工公司不打算大規模裁員，但文件顯示，在馬斯克提出收購推特之前，該社群媒體平台就已經擬定裁員和削減基礎設施成本的大規模計畫。