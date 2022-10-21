韓國經濟數據雖不亮眼，但由於韓股在2200位置附近獲得支撐，因此大盤開低後震盪走高，目前在2,222.16點，漲4.07點或0.18%。不過，韓元卻走貶。

韓國PPI(生產者物價指數)在8月時曾壓到兩年以來新低，但受到能源以及農務費用大漲影響，9月重新反彈月增0.2%，年增更是高達8%。由於PPI是消費者通膨的先行參考指標，外界也擔心當地物價會繼續上揚。

另外，韓國10月前20天的出口較去年同期減少5.5%，暗示10月整個月的出口，可能會兩年來首次減少。大型類股多數走弱，不過韓國晶片雙雄卻逆勢走高，三星電子漲0.9%，SK海力士也漲0.55%。

其它像現代汽車跌0.89%，浦項鋼鐵跌1.79%，LG Chem跌0.35%，電池製造商LG Energy Solutions也跌0.1%。至於完成電池材料擴廠的三星SDI，則大漲6.11%。

韓元兌一美元匯價在1,436.4附近，貶3.1元。