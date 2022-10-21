凱基證券亞太布局優勢傲視同業，凱基亞洲（KGI ASIA）贊助之「第四季環球投資先機論壇」10月上旬於香港舉行，由凱基亞洲投資策略部主管溫傑及七位財經專家一同主講，分析全球經濟情勢及資產配置策略，吸引300多位投資人出席。

面對全球市場修正，第四季投資策略該如何調整？溫傑表示，全球市場仍受經濟放緩、貨幣政策趨緊及地緣政局等負面因素困擾，後市前景未完全明朗，投資人要留意企業營收變化，目前股市估值或未反映出現金融危機的風險，因此建議投資人採用「IDEA」的投資策略，四大投資類股包含1. 全球防禦型、高股利股票（Global Defensive Income）；2. 短年期債券（Short Duration Bond）；3. EGS永續概念股（ESG）；4. 亞洲市場投資組合（Asia Portfolio），但同時要注意美國通膨數據、中國二十大會議等外部影響。

凱基亞洲國際財富管理主管戴耀權在接受香港財經媒體專訪時，也針對目前全球市場做出投資建議。戴耀權認為，目前投資環境是「進退兩難」，如果美國聯準會（Fed）在明年第一季後繼續加息，代表通膨仍未受控，如果降息則代表經濟不景氣，因此第一季後調整利率，無論是升息、降息都不是好事，因此建議投資人短期持有現金，中長期後視市況調整，同時需留意強勢美元會造成亞洲貨幣或股市波動。

近期全球市場持續波動，投資者對財富管理的需求急增，凱基證券秉持「以客戶為中心」的價值，並將其落實至亞太區域，財富管理團隊持續跟客戶緊密溝通、分析市況、檢視投資組合及嚴守風險管理，攜手訂立投資策略，同時憑藉跨地域投資優勢，讓客戶可以涉獵更廣闊的投資領域，發掘更多機會，幫助客戶在不同市況中乘風破浪，迎向無限富足的未來。