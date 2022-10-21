歐盟執委會20日表示，俄羅斯總統普丁作為生日禮物送給義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的20瓶伏特加違反了烏俄戰爭後歐盟對俄實施的制裁。前總理貝魯斯柯尼（Berlusconi）的義大利前進黨（Forza Italia）即將成為該國新聯合政府的成員，但本週他說最近與普丁重新聯繫上並與他交換了「甜蜜的信件」（Sweet letter），引起了爭議。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）20日報導，上個月年滿86歲的貝魯斯柯尼告訴下議院議員說：「在我的生日那天，他給了我 20 瓶伏特加和一封非常甜蜜的信。」

Berlusconi

violated EU sanctions by receiving 20 bottles of vodka from Putin as a birthday gift,🤣



Follow @marymodestus1 pic.twitter.com/SjEdm4QmbY — breaking news 🇷🇺🇷🇺🇮🇱 (@marymodestus) October 20, 2022

歐盟執委會發言人在一份聲明中表示，歐盟在4月時實施的一項對俄制裁，當中的商品進口禁令已經擴大到包括伏特加在內的烈酒，並補充說即便是贈禮沒有豁免。

然而，歐盟執委會表示，實施制裁取決於個別歐盟成員國，目前尚不清楚義大利當局是否會採取任何行動追究此案。

針對貝魯斯柯尼關於普京和烏克蘭戰爭的評論報導，預計將成為義大利下一任總理的梅洛尼（Giorgia Meloni）19日表示，她的新政府將支持北約，完全是歐洲的一部分。

她與北方聯盟黨（Lega Nord）黨魁沙維尼（Matteo Salvini）和義大利前進黨的貝魯斯柯尼的右翼聯盟目前正在就組建政府進行談判。組建新政府需要義大利前進黨的參與，但貝盧斯科尼日益令人擔憂的親俄立場使談判面臨考驗。