前台積電共同營運長蔣尚義日前出席上市公司科技日活動，這是他在離開中國晶圓代工龍頭中芯後，首度公開露面。蔣尚義過去曾說在中國的經歷是一場惡夢，他最新受訪時說，不會再到中國去，因為已經被除籍了，財信傳媒董事長謝金河對此表示，也許台灣的半導體產業可以好好想想，把蔣尚義留在台灣。

謝金河發文表示，全亞洲的城市都在搶人也搶錢，包括新加坡、大馬首都吉隆坡、泰國曼谷等，都努力提升在亞洲的城市競爭力，他認為，台灣的六都更應該努力尋找新的定位，尤其台灣面對這一波地緣政治衝擊，搖身變成地表上最危險的國家，這個時候更要伸出雙臂向全世界爭取人才，像這次美國限制持有美國護照的人士不得在中國的半導體廠工作，很多美籍華人的專業人士，值得台灣政府好好吸納他們。

謝金河強調人才的重要性，他以香港為例，近年香港的人才及資金不斷流出，新加坡默默吸納香港流出的資金及人才，成了最大贏家。他透露，以金融服務為主的新加坡接收很多香港金融人才，今年全球股市大跌，新加坡是少數逆勢抗跌的市場。

謝金河盼半導體業邀蔣尚義留在台灣，值得一提的是，蔣尚義是半導體業傳奇人物，他2016年出任中芯獨董，不過在中芯並不順利，之後於2019年6月加入武漢弘芯擔任執行長，2020年12月15日又回鍋中芯任副董事長兼執行董事，並在2021年11月11日辭去職務。他提到，自己出身台灣，同時具有美國公民身分，因此不被中芯信任、感受很不好。

蔣尚義過去也曾出任武漢弘芯執行長，該公司爆出千億大騙局後被政府接管，他離開弘芯後曾說，「我在弘芯的經歷是一場惡夢。」