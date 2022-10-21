台中市市議員第4選區無黨籍候選人蔡怡萱，21日身穿紅色將軍戰袍抽中「11號」。（蔡怡萱提供／陳淑娥台中傳真）

台中市市議員第4選區（豐原、后里）無黨籍市議員候選人蔡怡萱，21日身穿紅色將軍戰袍，率領一群「豐后軍」，聲勢浩蕩前往豐原區公所參加競選號次抽籤，很幸運抽中「11號」，代表「一心一意，為民服務」。

蔡怡萱抽完籤後以「豐后女將」之姿，在12位「豐后軍」簇擁下，在豐原區公所門口，手拿貼有號次11號的聖旨，大家齊聲喊出「豐后女將，旗開得勝，票投11，改變豐后」誓師口號，宣示年輕世代要為豐原、后里地區，揮灑熱血的決心。

蔡怡萱指出，豐原、后里地區，必須有新人新活力的注入，添加新想法和新作為，才能為豐后地區帶來新能量，她有年輕人的衝勁及熱血，還有新世代超脫傳統守舊的眼光與願意改變的勇氣，凡事都有第一次，需要第一次的突破，才有後續改變的可能，「走舊路到不了新地方」，因此她號召豐后軍11月26日票投11號蔡怡萱，改變豐后，「怡」起前行。