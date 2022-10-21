新竹街口攻城獅於21日宣佈特壞(Terrico White)正式加盟，成為本季第4位洋將，特壞上賽季於波多黎各職籃征戰，繳出場均17.7分、5.6籃板、3助攻優異數據。另外，特壞對於亞洲球風並不陌生，在2018-2020期間，他先是在KBL韓國職籃總冠軍系列賽中拿下場均25分、5.3籃板、7.5助攻，奪下總冠軍賽MVP；接著2019年也在NBL澳洲職籃中幫助伯斯野貓奪冠，且再度拿下總冠軍賽MVP。

林冠綸總教練表示，「我已經觀察特壞兩年了，希望他能傳承經驗值與場上技術給我們年輕的本土球員，而且在他加盟後，能為團隊帶來更高的訓練強度，幫助本土球員提升對抗性。」攻城獅洋將班尼特在高雄熱身賽第二戰中因膝蓋扭傷，目前正積極復健，目標盼能趕上開季。林冠綸總教練坦言，「開季前網羅第四洋將加入，主要是為了降低洋將傷兵問題在前半段賽季對球隊戰力的影響。」

特壞來自美國，身高196公分、體重97公斤。因其在場上時常展現強力球風搭配穩健的急停跳投，是位球商高的得分砍將，攻城獅球團特地為Terrico White取名為「特壞」，期盼能為攻城獅帶來更霸氣與堅決的球風。

特壞開心地說：「我已經準備好迎戰新賽季，希望我能為新竹帶來名副其實的表現！」擁有多國職業聯賽征戰經驗，且還拿下三次冠軍，特壞也分享了奪冠球隊的必備因子就是「化學效應」，特壞也說：「我希望能藉由過去的出賽經驗，試著領導團隊帶來更好的化學效應，為攻城獅注入奪冠魂。」