大陸人造太陽再獲突破性進展，可控核融合裝置運行刷新紀錄。圖為新一代「人造太陽」裝置。（大陸環球網）

大陸《環球時報》報導，大陸中核集團核工業西南物理研究院20日透露，該院科研團隊19日再傳佳績，中國新一代「人造太陽」科學研究取得突破性進展，HL-2M等離子體電流突破100萬安培，創造了中國可控核融合（nuclear fusion）裝置運行新紀錄，彰顯中國核融合研發距離融合點火邁進了重要一步，躋身國際第一方陣，技術水準居國際前列。

中核集團核工業西南物理研究院聚變科學所副所長（主持工作）鐘武律稱，新一代「人造太陽」是中國目前規模最大、參數能力最高的磁約束核融合實驗研究裝置，它採用先進的結構與控制方式，等離子體電流能力提高到2.5兆安培以上，等離子體離子溫度可達到1.5億度，能實現高密度、高比壓、高自舉電流運行。

「裝置的核心部件都是中國自主設計製造，它是實現中國核融合能開發事業跨越式發展的重要依託裝置，也是中國消化吸收世界最大國際合作項目之一——國際熱核融合實驗爐（ITER）技術不可或缺的重要平台。」鍾武律稱。

據了解，等離子體電流強度是托卡馬克核融合裝置的核心參數，等離子體電流達到100萬安培（1兆安）是其實現融合能源的必要條件，未來托卡馬克融合爐必須在兆安培電流下穩定運行。此次最新突破，意味著該裝置未來可以在超過1兆安培的等離子體電流下常規運行，開展前沿科學研究，對中國深度參與ITER實驗及自主設計運行融合爐具有重要意義。

中國的受控核融合研究早在二十世紀五十年代就開始了，幾乎與國際上受控核融合研究同步。2006年，中國、歐盟、美國、俄羅斯、日本、韓國和印度共同簽署了國際熱核融合實驗反應爐（ITER）項目啟動協定，該專案是目前全球規模最大、影響最深遠的國際大科學工程之一 同時也是中國以平等身分參加的最大國際科技合作專案。鍾武律同時表示，參與ITER的十多年間，中國的融合研究得到了快速發展，磁約束核融合研究從過去的跟跑步入了並跑階段，部分技術達到國際領先水準。