消費者選擇房仲協助售屋時，一定要詢問多家房仲業者，切勿因房仲保證能賣出高價就直接委託服務。許多黑心房仲往往先謊稱能賣出高價，取得委託後再聯手投機客出低價購屋，再以各種理由和拖延的方式，企圖賤賣屋主房屋。永慶房屋李佑麟經紀人的一名客戶差點就險遭黑心房仲以如此手法坑騙房價。

比行情低近3成！屋主險遭黑心房仲低賣房價

永慶房屋新店區的李佑麟經紀人在一次社區服務的時候，發現社區裡有一間房屋正在出售。本著服務的心情，李佑麟經紀人輾轉聯繫上屋主，詢問是否有協助售屋機會。屋主向李佑麟表示，這間房子她已經委託其他房仲業者協助出售了，最近也找到買家，願意以750萬元購買，她也打算就這個價格出售，因此不必麻煩李佑麟協助了。

沒想到李佑麟經紀人一聽大駭，連忙向屋主說明，750萬元的總價以房屋30坪的坪數計算，平均單價只有25萬元；可是周遭類似物件的平均行情大約落在每坪32-36萬元之間，而且屋主的房屋附近又有公園綠地，步行10分鐘內也能到捷運站，絕對有接近每坪36萬元的水準。750萬元的總價幾乎已是賤賣，屋主真的要考慮清楚。

黑心房仲先估高後賤賣 被發現還揚言提告

得知自己險些受騙的屋主，遂向李佑麟分享來龍去脈。當時她主動找上這名房仲委託售屋，該名房仲先是誇稱自己能為她的房屋賣出高價，於是開出1480萬元的高價售屋。結果賣了兩個月只有一組客戶看屋，而該名客戶就只出價750萬元。屋主賣了兩個月身心俱疲，本來打算就以750萬元出售，幸好有李佑麟經紀人跟她說明行情，她才知道自己差點被騙。

於是屋主找到先前委託的房仲業者，表示因為該名房仲業者未提供完整成交行情，想要解除委任合約，該名房仲不但不解約，還揚言提告屋主。然而屋主堅持立場，才順利解約，並委託李佑麟經紀人協助售屋。接下屋主的售屋委託後，李佑麟透過永慶房屋的聯賣制度，在一個禮拜內就找到適合的客戶。以每坪35萬元，總價1050萬元順利成交，為屋主守住300萬元的差價。交屋後屋主激動地握住李佑麟的雙手，感謝他為自己挽回一生的積蓄。

先估高價再壓低 黑心房仲慣用手法

李佑麟表示，很多黑心房仲都會先過度誇耀自身能力，獲取客戶信任簽下委託，接著再以沒有客戶有興趣、屋況不佳等理由，壓低屋主對價格的期待，最後聯手投機客出低價購屋。此時屋主往往因為長時間的售屋過程而感疲憊，亦誤信自身房屋沒有價值，最終導致賤賣自己的房屋，讓投機客和黑心房仲從中獲利。這已是黑心房仲的慣用手法。

李佑麟提醒，消費者如要避免遇上黑心房仲賤賣自身房產，一定要多方詢問房仲業者。除了估算房價之外，更要請房仲業者提供完整實價登錄資訊，為房價估算做佐證。最後選擇誠實的房仲業者來服務，對自己的購售屋歷程才有保障。永慶房屋以「先誠實再成交」的精神，推出諸多誠實服務和保證，除了提供「誠實房價報告書」，還提供業界唯一的「真房價保證」，宣示不炒房不賺差價，如有違反最高賠償賣方4倍服務費、買方400萬元。李佑麟表示，永慶會持續以誠實的精神，提供消費者一個公平透明的房產交易平台。