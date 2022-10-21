「新北市三重區正義國小透水保水工程」地下水槽結構體完成。(新北市水利局提供)

「海綿城市」是新一代城市治洪管理概念，為新北市首創，也是唯一利用易積淹水地區之校園設置透保水設施，有效解決都市地區無法辦理排水改善工程之積淹水問題，經歷多次豪大雨，成效卓著，今年9月28日完成第8座學校透水保水設施，三重區正義國小操場下方再添4500噸地下貯水槽，至今累計3.1萬噸校園透水保水量體，成為全國推行透水保水的領頭羊。

此次受尼莎颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響帶來豪大雨量，新北市三重區尖峰小時累積雨量達61毫米、2小時雨量達92.5毫米，三重高中、新北高中及正義國小皆在16日降下豪雨時，適時發揮貯集滯洪功能，滯洪量體分別達2100、5500及4500噸，有效解決多年積水沉痾問題。

水利局長宋德仁說，本局盤點三重地區易積淹水區，多因老舊社區開發密集、下水道系統受淡水河口感潮影響常時有水，導致低窪地區常發生積淹水事件，但道路狹小管道眾多，以致難以擴大下水道系統，又因工程用地取得不易，故水利局積極與教育局合作，前分別於2019、2020年完成三重高中、新北高中透水保水，成功改善重安街13巷及三信路五華街口周邊積淹水情形，今再完成正義國小透水保水工程，銜接信義西街及正義北路雨水下水道至地下貯水槽，可望於豪雨及颱風期間容納排放不及之雨水，改善周邊長年積淹水情形。

他指出，16日當日亦為汐止帶來致災性的豪大雨，3小時累積雨量192.5mm、24小時累積雨量463mm，以往汐止區中興路高速公路涵洞地勢低窪，每逢大雨等級以上降雨即發生積淹水情形，積水過深常阻礙周邊人車通行，為改善該處積淹水問題，水利局及汐止區公所近年攜手合作，除逐步在中興路北峰抽水站擴大前池更新增設抽水機組、進行康寧街排水分流及明峰街排水設施改善工程外，並在中興路上游段的金龍國小施作透水保水工程，以減洪方式降低周邊地區排水系統負擔。

宋德仁說，此次豪大雨金龍國小吸納2575噸滯洪量體，中興路涵洞當天並無傳出積淹水災情，另近年完成的汐止地區仁愛路新台五路口、大同路三段、福德三路及水碓街排水改善工程周邊亦無災情，讓當地居民很有感觸。

新北市作為人口最多的首善之都，除於2016年通過全國首創「新北市透水保水自治條例」及2016年訂定「新北市透水保水技術規則」外，校園透保水工程的推動，更展現本市成為「韌性城市」及「海綿城市」的決心，除可解決地方長年積淹水問題，又可同時更新校園老舊設施、落實環境教育理念，得到多贏局面。