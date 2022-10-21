九合一選舉號次21日抽籤，新竹市長候選人共有6位符合資格，按照登記順序抽籤，國民黨新竹市長候選人林耕仁抽中3號，民進黨沈慧虹抽中5號，民眾黨高虹安則抽中6號。林耕仁抽出3號後，高喊「讓耕仁來做市民的靠3」，未來將強化托育、托老、智慧交通、校園安全和優質教育，打造移居、宜居、移居的幸福城市。

21日一早候選人陸續抵達新竹市立體育館抽號現場，林耕仁抽出3號後，高喊「讓耕仁來做市民的靠3」，並表示市民是他的後盾、最大的靠山，未來擔任市長，也要做市民的靠山，在強化托育、托老、智慧交通、校園安全和優質教育，打造移居、宜居、移居的幸福城市。

林耕仁今也炮轟綠白對手近期爭議，針對沈慧虹「新竹改變大聲說」，遭爆是透過與網友合作而購買的網路操作，林耕仁說，沈慧虹刻意操作輿論，埋沒市民真實聲音，外界已經真假難辨，對真正想為市政發聲的市民們感到不捨。他也表示，這也證明政府就是「有錢的詐騙集團」，令人懷疑前新竹市長林智堅過去的滿意度，以及最近選舉民調，是否也是民進黨要求報價的結果？

此外，針對高虹安被質疑在資策會工作時兼職，林耕仁則認為，相關的疑問其實很容易證明，只要調查跟資策會當初的勞務契約，或是拿出稅務資料，就知道是否有領科智企業的薪資或報酬，這非常容易判定，假也假不了。

至於民眾黨新竹市香山區議員候選人葉國文疑涉賄，林耕仁則說，乾淨正向的選風，是新竹市民共同期盼，但民眾黨提名的議員參選人恐涉賄，高虹安身為市黨部主委，對於民眾黨候選人近期的酒駕、涉賄等敗壞選風行為，應該對所有選民道歉，不要只會切割。

隨後待所有國民黨市議員候選人抽號完畢，林耕仁也帶領所有黨籍議員及候選人喊出「國民黨大團結」，高舉正藍軍大旗，市長議員攜手合作，為市民打拚，一行人也一同上戰車遊行，向市民請安致意，在倒數36天做最後衝刺。