永慶房產集團屏東區加盟四品牌(永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋，以及台慶不動產) 發揮企業力量投身公益活動，幫助屏東縣政府第二大隊竹田消防分隊提升消防救災能量，於10月19日在屏東縣竹田消防分隊舉行捐贈活動，捐贈12台迷你運動相機，作為義消堅實後盾，一起保障台灣人民安全。

台灣常受到天然災害威脅，消防團隊經常要面對地震、水災、火災等複合性災難救援，為了第一時間掌握現場情況，若能利用攝影機記錄現場救災過程，將能使救災更有效率。永慶房產集團得知屏東縣竹田消防分隊在救援時防水攝影機設備不足，並發揮愛心捐贈12台迷你運動相機加上記憶卡，強化屏東縣竹田消防分隊的救災設備，讓他們能在救援行動拯救到需要幫助的民眾。

捐贈儀式於10月19日在屏東縣竹田消防分隊，由永慶房產集團屏東區四品牌經管會會長徐大順帶領所有幹部及加盟店代表捐贈，屏東縣政府第二大隊竹田消防分隊頒發感謝狀，感謝永慶房產集團屏東區經管會熱情善舉，永慶房產集團屏東區四品牌經管會會長徐大順表示：「永慶房產集團屏東區四品牌經管會長期投入地方公益活動，同仁都願意貢獻一己之力加入公益行列，未來會持續號召更多民眾一同投入公益計畫，關懷弱勢團體一起把愛傳出去！」

屏東縣政府第二大隊竹田消防分隊頒發感謝狀，感謝永慶房產集團屏東區四品牌經管會提升消防救災能量。(圖/永慶房產集團提供)

永慶房產集團除了提供給消費者買賣房屋上誠實且優質的服務外，平常也持續支持在地活動，以行動回饋社會，關懷在地居民，不定期舉辦淨灘、捐血等公益活動，未來也將更積極落實企業社會責任，發揮團結力量大的精神，持續傳遞正面能量給台灣社會。