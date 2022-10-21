國會史上最大宗立委集體貪瀆案，21日二審高院首次開庭，立委陳超明助理梁文一（中）出庭應訊。（張鎧乙攝）

國會史上最大宗立委集體貪瀆案，一審判決12位起訴被告，除立委助理余學洋無罪，11人判有罪，二審台灣高等法院21日開庭傳訊立委陳超明，陳一審被重判7年8月，他否認犯罪還說 「沒有人像我這麼清白」；法官將擇期訊問涉案的其他立委及助理等人。

陳超明說，他沒有見過李恒隆，他和李兩邊都不清楚對方，檢調卻可以指控他跟李是賄賂關係，他沒承諾任何人做任何事，也不知道做什麼事會有錢可以拿，否認收錢辦事。

檢方指控，太流公司董事長李恒隆，涉嫌透過白手套郭克銘等人行 賄立委蘇震清、陳超明、廖國棟、徐永明等，以《公司法》修法或舉 辦公聽會，施壓經濟部撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO百貨經營權 ；李在2012年找蘇震清向經濟部施壓，但蘇卻不斷開口要錢。

一審台北地院審結後，5位立委部分，蘇被認定主動索賄2580萬元 、金額最多，重判10年，廖判8年6月、陳7年8月、前立委徐永明判7 年4月，各褫奪公權3至5年；趙正宇雖不涉貪，但因逃漏稅判6月，可易科罰金。

台北地院將涉及行賄的李恒隆及擔任白手套的郭克銘，因坦承犯罪 且證詞讓涉貪立委定罪，各獲緩刑5年，但得支付國庫1000萬元及600萬元，全案經上訴後，二審高院審理中。