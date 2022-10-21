台南市長候選人號次出爐，國民黨台南市長候選人謝龍介抽到3號，喊出「3號尚蓋好」，今早在崇德市場掃街拜票的他得知號次後，雙手比出「3、ok」手勢，他說，「萬事OK、政見OK、福利OK、交通OK、經濟起飛。」

謝龍介今天一早仍按照規畫的選舉步調，前往東區崇德市場拜票，向市民請安、說明政見，委請競選總部執行長周紘騰代為前往選委會抽籤。 號次一出爐，他立即在市場向鄉親宣布支持3號。

謝龍介昨晚由新北市長侯友宜陪同逛花園夜市，明天上午成立競選總部，並於晚間6點舉辦大型造勢晚會，包括前高雄市長韓國瑜、前總統馬英九、立委江啟臣、國民黨副主席連勝文、台北市議員王鴻薇到場站台助選。

謝龍介指出，30年拚一次輪替，這次市長選舉輪到台南市民做主，因此將由國民黨全體市議員候選人陪同大進場，展現團結氣勢。

他連日走訪市場下來，許多鄉親都相當關心65歲以上長者健保免費政見議題，但也有人質疑根本無法落實，謝龍介也當場說明，台南市財政狀況可以負擔，公開承諾上任後1年內實施，否則就請辭下台。