為了緬懷創辦人王永慶先生並砥礪長庚人邁向卓越，長庚醫療體系舉辦「2022長庚醫學週」，於昨(20)日在林口長庚醫院盛大展開為期四日的系列學術研討會，今年已邁入第14屆，並擴大將長庚醫療體系在醫療服務、醫學研究及醫學教育的成績結合在一起。

長庚醫療體系自創立以來，秉持著創辦人的理念，一直以「追求卓越、止於至善」作為目標。在病安、醫品、臨床服務、教育及研究各方面均力求精益求精，好還要更好。

為了緬懷創辦人勤勞樸實、要做就做最好的精神，並砥礪長庚人邁向卓越，自2009年開始舉辦紀念王創辦人永慶先生國際學術研討會，感念他生前重視醫療品質及病人安全的提升，大力推展醫學研究及精進醫學教育，並對台灣的醫療服務及制度做出傲人的貢獻。

長庚醫療體系歷年均以醫學人文、社會責任、醫療品質、醫療資訊、醫學研究及醫學教育等不同範疇的主題來自我檢視及砥礪，並與國內外專家互相切磋琢磨；每年主辦的國際研討會除獲得參與者的好評之外，也屢屢得到國內外專家學者的稱首肯定，並促進了國際交流。

今年研討會自10月20日(周四)至10月23日(周日)為期4日，大會主題為「全人醫療的新進展」，並包括醫療品質、醫療資訊、實證醫學、醫學研究、醫學教育以及臨床醫學新進展等子題。

長庚決策委員會主委程文俊於致詞時表示，本研討會將全人醫療照護領域從病安、醫品、資訊、實證、研究、教育到臨床服務進行完整的論述及呈現。希望所有與會者，均可以彼此交換專業領域的心得，也同時經由各專家的演講及經驗分享中，獲得寶貴的知識及經驗傳承，進一步回到臨床場域提供病人更好的醫療服務，提升病人的全人照護品質。