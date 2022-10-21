首度披上國家隊戰袍為日本出征U23世界盃棒球賽，富田蓮在20日的日職選秀會被阪神虎指名，有趣的是，被指名的當下他正好在接受賽後藥檢，讓他有些哭笑不得，「別人都覺得這是很有趣的經驗，滿好笑的，但我覺得有點落寞，怎麼會是在這樣的情況下被選上。」

富田蓮昨天面對澳洲先發主投6局飆出8K僅失1分，率領日本以2比1拿下複賽第2勝，而昨天也正好是日職選秀會，不過賽後他被抽中需進行藥檢，被指名的當下自己沒能觀看直播，而是透過隨隊翻譯得知好消息。

藥檢室的大家得知富田蓮被阪神選上都向他道喜，他也認為藥檢的同時獲得指名確實是難得的經驗，旁邊的人也覺得很有趣，但他卻覺得有些落寞，怎麼會在這樣的情況被選上。

能夠獲得阪神指名，富田蓮十分開心，他表示，現效力阪神的中野拓夢是自己社會人時代的學長，能夠被阪神選上又有中野拓夢一起，讓他覺得是很安心且開心的事，「高中時代我沒有打過甲子園，現在有機會踏上甲子園球場，很開心也很榮幸。」

富田蓮透露，獲得指名後不少人都向他道賀，「回到飯店打開手機，Line跟IG都有200多則訊息。」成功擠進職棒窄門後，他希望能夠站穩先發輪值，「成為職棒選手不是目標，這只是個起點，進職棒後希望能夠進入先發輪值，以先發身分在職棒發揮。」