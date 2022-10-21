普台高中一年級學生王仲宣參加「第24屆全國高中高職日語演講比賽」，新穎題材「禪鼓」獲評審團青睞，加上優異日語實力及穩健台風奪冠，往年冠軍將到日本參加國際日語演講比賽，並到拓殖大學體驗一周交換學生，近年因疫情取消，王仲宣說：「未來有機會，想去日本留學及深度旅遊，學習日本文化。」

「全國高中高職日語演講比賽」分為初賽及決賽，全國各地的高中職學生歷經初賽爭取15個決賽名額；進入決賽後，除了上台演講，還須面對日語即席問答，王仲宣一路過關斬將，奪得第一名。王仲宣謙虛地說，沒預期會得名，這次參賽遇到許多實力堅強的選手，要向他們看齊，接下來會繼續精進日文，朝著N3的目標邁進。

普台高中指出，王仲宣小學四年級開始學五十音，歷經苦學，小六通過日檢N5，升上國中部進入日語前段班，積極把握每周日文課，國二時已能用流利的日語表達想法，讓老師印象深刻，國三通過日檢N4，高一代表學校參賽，擊敗以日文專科為主的高二、高三對手，拔得頭籌，十分不容易！

「活用是學習語言的不二法門。」王仲宣說，他最愛日本綜藝節目，常用日語自言自語，是他練習口說的方法。此外，在國際班多元課程訓練下，習得獨立思考的能力，即席問答才能得心應手，自信應對。

王仲宣指出，有一次他看到禪鼓隊學長姊們的演出，深深著迷，因此加入禪鼓隊，高強度的魔鬼訓練曾讓他叫苦連天，漸漸地體會「人鼓合一」，這次演說以學習禪鼓的親身經歷入題，沒想到獲得評審團青睞，這次能為校爭光很開心也很榮幸！