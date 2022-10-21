周杰倫推出新歌〈紅顏如霜〉MV。（杰威爾音樂提供）

周杰倫推出新歌〈紅顏如霜〉MV。（杰威爾音樂提供）

周杰倫推出新歌〈紅顏如霜〉MV。（杰威爾音樂提供）

樂壇天王周杰倫獨樹一幟的中國風歌曲總是令人驚豔！在，新歌〈紅顏如霜〉以梨園名劇《鳳求凰》作為整首作品點睛之筆，融入R＆B、京劇唱腔，帶給歌迷新感受。而MV中，周杰倫與美國知名嘻哈舞團JABBAWOCKEEZ（中文名：假面舞客）合作舞蹈表現，視覺上嶄新的詮釋赋予中國風創新的面貌！

由周杰倫作曲、方文山填詞的〈紅顏如霜〉以古箏拉開序幕，將現代的R＆B融入中國風裡，唱到歌詞「鳳求凰」時轉變成模擬京劇吊嗓子的唱法，巧妙銜接古代與現代的抒情，彷彿看到兩個透過書信往返的情人，見證一段情感流逝、凝結如霜。MV也融合古典與現代，周杰倫置身充滿古典氣息的場景中撥弄古箏琴弦，古意盎然！一會兒又與JABBAWOCKEEZ舞團跳現代風格舞蹈，令人耳目一新。

美國嘻哈舞蹈團體JABBAWOCKEEZ於2003年成立於San Diego，榮獲過許多舞蹈大賽冠軍，也在「美國達人秀」火紅，首次與亞洲歌手合作，他們為此深入瞭解這首歌，舞蹈設計細微用心，有戲曲的身段與氛圍出現，也是他們投入中國風歌曲表演的全新嘗試。

JABBAWOCKEEZ團員們對於能與周杰倫合作都感到相當榮幸！舞蹈總監Kevin Brewer是李小龍的粉絲，他看過電影《青蜂俠》，很欣賞周杰倫演出的Kato，他說；「Jay當時就是飾演李小龍的角色Kato，而他並不照原本李小龍的模式來演，是帶有神祕感的Kato，有好身手、又有趣，我很欣賞他在電影裡的演出，這也是我們覺得一定要參與這次合作的重要催化劑，能跟Jay Chou合作就是一件很棒的事情！」周杰倫笑說；「這次的中國風是可以跳舞的喔！好玩的是，我在《青蜂俠》裡戴著面具，他們的招牌也是面具，只差我沒戴著Kato的面具跳舞了！哈！」

MV由美國導演Mike Ho執導，他曾執導過Jennifer Lopez＆Bad Bunny、Mary J.Blige、Nick Minaj、21 Savage等眾多知名歌手MV，這是他第一次執導華語歌曲MV，Mike Ho說；「這首歌對我來說感覺很不一樣！我喜歡它的旋律和音樂，是一首很棒的歌！我是Jay和JABBAWOCKEEZ的粉絲，我很高興能把我過去的經驗融入到這支MV中。」