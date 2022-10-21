防疫期間免出門線上申辦最安心，中華電(2412)宣布，「hiBox企業郵件」即日起提供線上申辦服務，讓大家在申辦時能更有效率、更安全也更環保。在中華電信網路門市，企業客戶以工商憑證、個人客戶使用自然人憑證，即可線上申辦「hiBox企業郵件」服務，無紙化作業省去郵寄紙本申請書的時間，在2個工作天內即可完成申辦程序。

於疫情時代之下，遠距辦公為新工作型態，中華電「hiBox企業郵件」服務，能夠整合電子郵件、傳真與簡訊在單一訊息溝通平台，企業透過穩定、安全且充足的頻寬，加上高規格的中華信IDC機房，並採用領先業界的思科-進階防護軟體應用(Advanced Malware Protection, AMP)以及Cloudmark Email Messaging Security兩大防堵垃圾郵件與病毒移除技術，透過20種以上的反垃圾郵件技術，擁有高達99%的垃圾郵件捕獲率，提供最完整的過濾技術與最完善的防禦。此外，hiBox企業郵件更推出DKIM(DomainKeys Identified Mail)域名密鑰識別郵件認證機制，透過在郵件中加入DKIM簽章機制，簽章可透過收件主機進行有無盜用、竄改等驗證，全面提昇企業及個人對外發送郵件的可靠性與信賴度。

中華電表示，電子郵件已在生活中扮演著不可或缺的角色，中華電統計hiBox企業郵件服務申辦量自疫情以來增加6.4%，隨著郵件病毒、APT社交攻擊手法日新月異又更加頻繁，我們持續提供更優質的企業郵件服務，降低企業營運成本，讓企業享有最專業及穩定的郵件溝通。