清景麟建築團隊董事長林聰麟主導下，21日正式入主磨床大廠福裕實業，一舉拿下四席董事及三席獨董，並擔任福裕董事長，原董事長張寶銘、副董事長張寶源兩兄弟轉任顧問。福裕成為疫情爆發以來，首家遭公開收購，易主經營的工具機廠。福裕目前新接訂單有下滑的跡象，減緩今年營收成長的動能。

林聰麟為首，以每股24.6元，斥資3.936億元，8月公開收購福裕20.81％，9月持股增加至30％以上。為此，福裕21日召開股東臨時會全面改選四席董事及三席獨董，林聰麟、廣上建設董事長董上裕兩人以個人名義擔任福裕董事，寶徠副理林怡貞、上博國際董事張玉昕兩人分別以麟居投資法人代表當選福裕董事、會計師吳子祺、律師龔新傑及曾任證交所業務規劃講師陳豊運三人出任獨董。

福裕隨後召開董事會推舉林聰麟、董上裕分別擔任董事長、副董事長，原董事長張寶銘、副董事長張寶源兩兄弟轉任顧問，福裕正式易主經營。

福裕9月起客戶詢問度下降，在手訂單從原3億多元降至2、3億元，9月合併營收1.41億元，年減6.06％；前三季合併營收12.3億元，年增4.36％。福裕新任董事長林聰麟宣布，福裕投資成立麟裕國際實業，明年起，經營觸角正式跨入房產代銷業，但對今年營收及獲利起不了作用。