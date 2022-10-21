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在21日上演的「洛城內戰」戲碼中，快艇球星里歐納德宣告相隔494天傷癒復出(上次登場是去年6月15日)，他替補打了21分鐘，貢獻14分、7籃板及2助攻，靠著包含他在內的6名快艇球員得分上雙，快艇終場103比97擊退湖人，笑納新球季首勝，湖人則吞開季2連敗。

快艇開賽很快就靠保羅喬治、鮑威爾、沃爾等人火力，取得兩位數以上領先優勢，里歐納德遲遲等到上半場還剩6分25秒才被換上場，卻馬上連進兩球，可是湖人接著打出15比2猛攻，打完上半場，湖人追成56比56平手，安東尼戴維斯半場摘15分。

里歐納德第3節直接先發上陣，領軍快艇打出17比0猛攻重新拉開，更以80比65大幅領先，可是湖人並未放棄，也在末節一開始打出12比2，反以89比87超前，也讓剩下的比賽時間形成兩隊互有領先的緊張局面，不過快艇率先掌控局面。

打到最後1分04秒，隆尼沃克兩罰俱中，幫助湖人追成95比99，接下來雙方各進1球，差距仍維持在4分，不過沃爾最後9.7秒三分出手沒進，也讓湖人趕緊喊出暫停，暫停過後詹姆斯搶投三分不進，柯文頓最後2.4秒兩罰俱中宣告勝利入袋。

快艇以保羅喬治與沃爾(相隔522天復出)各拿15分最高，祖巴茲14分、17籃板與5火鍋，馬可斯莫里斯也拿14分，肯納德11分；湖人3人得分破20，隆尼沃克26分最高，安東尼戴維斯也有25分，詹姆斯20分、10籃板及6助攻，韋斯布魯克續陷低迷，全場投11中0，僅靠罰球拿2分。