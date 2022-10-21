第二式為坐姿，椅子坐一半，吐氣，氣吸在左側胸部，左膝往下壓，雙手肘往左右撐開，上半身由右至左水平側移。（楊舒婷攝）

第三式為站姿，吐氣，氣吸在左側胸部，左臀肌往右縮緊，雙手肘往左右撐開，上半身由右至左水平側移，右腳墊高踩地延伸，頭往左側彎、稍右旋轉，做頭部旋轉。（楊舒婷攝）

40多歲的女教師長期有腳麻、腰痛的症狀，透過整脊、按摩都不見改善，直到尋求樂活健康診所幫助，醫師才發現女教師的脊椎已向右凸且側彎28度，外觀上也出現左臀高於右臀的不平衡體態，接受物理治療師黃應強指導脊椎矯正訓練運動後，不僅解除長期腳麻，也減少腰痛發生頻率與降低疼痛感。

黃應強指出，原發性脊椎側彎佔發生機率的8成，發生原因不明，如果出現不明腳麻、腰痛或體態不平衡時，應就醫接受脊椎側彎檢測，以便及早矯正。尤其對青少年而言，若未及早接受專業矯正，很容易在孩子脊椎發育的過程中迅速加快脊椎側彎的角度。

除了手術外，目前在國際上已證實可以透過特定運動來矯正脊椎側彎，包括施羅特運動（Schroth）及西班牙巴賽隆納訓練運動系統（BSPTS），都能達到有效效果。黃應強也示範西班牙巴賽隆納訓練運動系統（BSPTS）作法。

第一式為跪姿延伸，左手延伸，臀部往後移，氣吸在左側胸口；第二式為坐姿，椅子坐一半，吐氣，氣吸在左側胸部，左膝往下壓，雙手肘往左右撐開，上半身由右至左水平側移；第三式為站姿，吐氣，氣吸在左側胸部，左臀肌往右縮緊，雙手肘往左右撐開，上半身由右至左水平側移，右腳墊高踩地延伸，頭往左側彎、稍右旋轉，做頭部旋轉。

BSPTS訓練運動系統中的3式訓練運動，可以達成矯正脊椎側彎、改善肺活量、改善外觀體態及改善腰痛的4大效果。