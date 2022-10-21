台大醫院神經部醫師吳瑞美說明葉先生接受聚焦超音波治療後，手部顫抖症狀緩解9成。（王家瑜攝）

54歲的葉先生，大約3年前開始出現手部顫抖現象，就醫診斷為巴金森氏症。起初他鐵齒地不願吃藥，但手抖狀況日益嚴重，讓他開始害怕與人接觸，在醫師建議下嘗試聚焦超音波治療，俗稱「神波刀」，歷經3小時治療，右手顫抖減輕9成，扣扣子、拉拉鍊等細微動作都不必再依賴家人，讓他激動地頻頻拭淚。

台大醫院自今年9月份起提供聚焦超音波治療，中文全名是「經顱磁振襖行超音波聚焦手術」，簡稱「神波刀」或「醫薩刀」。台大醫院今天舉辦記者會，邀請病友葉先生分享接受神波刀治療的經驗，他感性表示「謝謝醫護團隊幫我化解這3年多來的困擾，除了感謝還是感謝！」

葉先生經營建材生意，不僅事業有成，也活躍於社團活動。2019年他開始出現手部顫抖症狀，就醫後診斷為巴金森氏症，起初他認為自己戒菸戒酒超過10年，也有運動習慣，鐵齒地不願意吃藥，但手抖狀況日益嚴重，不僅事業受影響，也開始推辭社團活動，漸漸遠離人群。

然而情況日益加重，葉先生不僅晚上睡不好，還變得煩躁、容易發脾氣，全家人也被弄得神經緊張，在家人催促下，他不得不面對事實乖乖服藥。今年9月，醫師建議他嘗試聚焦超音波治療，經歷3個小時的治療過程，走出磁振造影室時，右手顫抖幾乎減輕9成，讓他難掩激動，如釋重負地頻頻拭淚。

台大醫院神經部醫師吳瑞美說明，原發性顫抖和巴金森氏症靜止性顫抖第一線治療以藥物為主，但部分患者藥物控制效果不佳，或有嚴重副作用時，可考慮深腦刺激手術（DBS），做法是開腦植入電線；聚焦超音波治療則是非侵入性治療，作法是讓病人戴上特製頭盔，聚集1024束超音波束，搭配腦部核磁共振影像立體定位，不須開腦，也不用全身麻醉，可精準燒灼腦部深處的神經組織。

吳瑞美進一步說明，聚焦超音波治療僅適用於治療單側腦部，治療後追蹤3到5年，仍可減少7成顫抖，但約2成受試者出現短暫性頭暈、噁心、嘔吐、無力、麻、頭痛、步態異常，在術後1到3個月消失；而深腦刺激手術可一次治療雙側，但大約3、4年後需重新換電池，且植入物可能引發感染，兩者各有利弊。

目前聚焦超音波治療已在美國、歐洲、以色列、加拿大、韓國、日本、中國大陸、泰國、澳大利亞核准使用於臨床治療。吳瑞美指出，目前全亞洲共有36台神波刀儀器，台灣則是在2017年核准應用於原發性顫抖治療，今年1月核准用於巴金森氏症的難治型顫抖，目前無健保給付，患者須自費約65萬元。