英國首相特拉斯（Liz Truss）短短45天的任期至昨天為止，於20日宣布請辭，成為「史上任期最短的」的首相。不過，雖然她在位時間不長，但仍有資格終身享有卸任首相後的「公共職責津貼」（Public Duty Costs Allowance），最高每年可請領11.5萬英鎊（近新台幣414萬元），引來在野黨人反彈。
據《蘇格蘭人報》（The Scotsman）21日報導，自由民主黨發言人暨國會議員賈丁（Christine Jardine）表示：「特拉斯（Liz Truss）正面臨主動拒絕掉她作為前總理可獲得的每年高達115,000英鎊津貼的反彈聲浪。「不可能允許她像她前面幾任總理一樣能獲得每年 115,000 英鎊的津貼，這些人他們都服務了兩年多。」
「讓特拉斯帶著潛在的6位數津貼離開唐寧街（唐寧街10號，首相官邸），讓英國民眾受苦，這不合情理的，」
自由民主黨表示，如果她在唐寧街短暫而動蕩的任期後要求付款，那將留下「苦澀的記憶」（Bitter taste）。」公共職責津貼於1991年推出，以補助支持前總理卸任後的生活。
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