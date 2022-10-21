九合一選舉號次21日抽籤，針對民眾黨香山區議員候選人葉國文疑涉賄，民進黨新竹市長候選人沈慧虹在抽籤前表示，高虹安身兼主委以及市長候選人，提名人選多有爭議，除了屢傳酒駕問題外，這次又涉嫌賄選，高虹安難辭其咎，也呼籲高不要再切割。

近來高虹安遭質疑違規兼職科智企業，高則強調資策會主管當時都知情。對此，沈慧虹表示，請高虹安不要再模糊焦點、答非所問，重點不是她的長官知不知道，而是她有沒有違規兼職？有沒有同時領2份薪水？請她拿出報備的正式申請文件。

至於柯文哲合體鍾東錦，高虹安則說與她沒任何關聯，沈慧虹則表示，竹竹苗一直是一個共同生活圈，柯文哲為了自己的2024總統夢，與鍾東錦黑白配，高虹安雖然想在此事上切割，不過新竹市民不會認同柯文哲，也不會認同高虹安。

針對葉國文疑涉賄，沈慧虹競辦發言人劉康彥也表示，民眾黨在新竹的提名就是識人不清，用人不明，過去屢傳酒駕問題外，這次葉國文涉嫌賄選，高虹安身為主委，屢次為葉國文站台、背書，應給選民一個交代，質疑提名這樣的候選人，若真成為民代，如何讓市民心安？