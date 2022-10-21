香港演員成龍出到超過20年，擁有許多電影代表作在國內外享有高知名度，今年在他從影六十周年時推出自傳《我是成龍》寫下從影多年一路走來的辛酸，近日他在大陸節目中回憶道，曾經鬧到想拿刀劈導演，被洪金寶拉住說神經病。

從影六十周年的成龍推出自傳提到一路以來相當不容易，而在近日接受大陸《十點雅談》節目訪問，而主持人問到為何要踏入電影圈時，成龍表示，自己無依無靠也沒讀過書「只會打、翻」。

然而，成龍也回憶某次拍攝時鬧到差點拿刀劈導演，所幸被洪金寶阻止，成龍說道當時的情形：「被人罵到都把我祖宗八代都罵出來了，我拿把刀就要進去砍導演，我說你可以罵我，你別罵我媽媽，後來洪金寶把我拉住說你神經病。」經過這件事之後成龍學會忍耐不在現場鬧事。

今年68歲的成龍笑道，多人都希望「大哥不要老」但是成龍卻覺得可以老去是一件幸運的事「我能活已經不容易了，活到今天，有很多人老不了，李小龍老不了，張國榮也老不了。」甚至想著「如果李小龍沒有死，他今天會幹甚麼，張國榮會再幹甚麼」對於現在的成龍而言他表示，就是過好每一天。