中國人民銀行、大陸銀保監會等部門推出階段性調整差別化住房信貸政策等系列措施。《中國證券報》引述相關消息表示，對於涉房地產企業，證監會允許部分存在少量涉房業務但不以房地產為主業的企業在A股市場融資。

報導稱，大陸證監會相關人士表示，對於涉房地產企業，證監會在確保股市融資不投向房地產業務的前提下，允許以下存在少量涉房業務但不以房地產為主業的企業在A股市場融資：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地產業務收入、利潤占企業當期相應指標的比例不超過10％；參股子公司涉房的，最近一年一期房地產業務產生的投資收益占企業當期利潤的比例不超過10％。

該人士表示，多年以來，證監會發揮資本市場服務實體經濟發展的作用，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，促進房地產市場平穩健康發展。資本市場對於涉房企業的股權融資政策，既嚴格限制主營業務為房地產的企業股權融資，又合理保持資本市場融資功能的有效發揮，更好服務穩定經濟大盤。