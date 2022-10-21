法務部檢察官人事審議委員會今天針對警政署政風室主任人選進行討論，通過台北地檢署資深檢察官陳淑雲出任，近日走馬上任。

警政署政風室主任自從多年前由時任金門高分檢檢察官的邢泰釗擔任後，幾乎都是由二審男性檢察官出任，由於該職是檢察與警政體系的溝通協調的重要管道之一，因此出任過該職的檢察官，大多有不錯的仕途。除了首任檢察官接掌警政署政風室主任的邢泰釗，現已擔任檢察體系「龍頭」檢察總長外，另有不少人已出任檢察長，如現任士林地檢署檢察長繆卓然。

原警政署政風室主任黃錦秋，是則首位女檢察官擔任警政署政風主任，她因任期屆滿，近日將歸建台灣高檢署。

法務部為鼓勵回任一審辦案的「三專生」，日前開放檢察體系內部人士報名，將遴選資格包括「三專生」，讓優秀「三專生」有升遷或歷練的管道。

警政署政風室主任的遴選，共有6名檢察官報名、其中1人因資格不符被淘汰，檢審會討論後，由北檢資深檢察官陳淑雲出任。她將是繼黃錦秋後，第二位出任警政署政風室主任的女檢察官。

陳淑雲為司法官38期結業的陳淑雲，曾任台北地檢署查緝黑金專組檢察官、主任檢察官，任內偵辦過多起重大貪瀆案，也參與過國安私菸案的偵查工作，3年前高升台灣高檢署，今年8月才因「三專生」條款，回任台北地檢署資深檢察官，負責偵辦婦幼案件。