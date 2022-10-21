大陸澎湃新聞21 日報導，中國調味品協會官網近日發布消息稱，由該協會提出並歸口的團體標準《老壇酸菜》形成標準徵求意見稿予以公示。有關單位如有意見可於2022年11月20日前回饋至中國調味品協會團體標準技術委員會祕書處。

此前，中國食品科學技術學會在10月初也發布《老壇酸菜生產品質安全控制與管理技術規範》團體標準，據稱填補了老壇酸菜食品標準規範的行業空白。

此次中國調味品協會《老壇酸菜》團體標準包括範圍、規範性引用檔、術語和定義、技術要求、生產加工過程的衛生要求、檢驗方法、檢驗規則，以及標籤、包裝、運輸、貯存，共8個部分。

其中規定，老壇酸菜（Laotan Sour Mustard）是以新鮮芥菜為主要原料，經鹽漬或不鹽漬，添加或不添加食鹽、白酒等輔料，放入潔淨的陶壇中，發酵10天以上而成的醃漬蔬菜。

產品出廠前，應由生產企業的品質檢驗部門按本標準逐批檢驗。檢驗合格並簽發品質合格證明的產品，方可出廠。

產品在運輸過程中應輕拿輕放，避免日曬、雨淋。運輸工具應清潔衛生。不得與有毒、有害、有異味或影響產品品質的物品混裝運輸。

產品應貯存於乾燥、通風良好的場所。不得與有毒、有害、有異味、易揮發、易腐蝕性的物品同處貯存。

據中國調味品協會網站發布的簡介，該協會由大陸全國醬油、食醋、醬類、醬醃菜、腐乳、烹調酒和各種調味料生產經營及相關的企業、事業單位組成，是大陸國家一級協會，具有法人資格的社會團體。