地方選舉倒數30多天，全台民眾期待候選人提出更多明確的政見，綠色和平今天公布民眾期待的氣候政見，其中，台北市民多數希望氣候規劃與住宅環境、減塑措施相關，以改善生活品質，9月底也將氣候政見建議書提供給全台縣市首長候選人，目前台北市長候選人中僅黃珊珊及蔣萬安回應。

綠色和平在台北市政府前豎起2公尺裝置，展示全台民眾選出的三大氣候政見，包括「循環容器隨處借」、「規劃淨零社會住宅示範區」、「低排放交通區」等。

綠色和平9月底陸續將氣候政見建議書提供給全台縣市首長候選人，其中，台北市民對於「循環容器隨處借」支持度最高、其次為「規劃淨零社會住宅示範區」及「一次性塑膠減量目標入法」，台北市長候選人至今僅黃珊珊、蔣萬安回應。張皪心強調，沒有氣候政見的候選人無法帶領城市永續發展，呼籲其他候選人團隊瀏覽政見、盡速回應。

張皪心提及，黃珊珊對所有的氣候政見建議書幾乎都勾選同意，蔣萬安回函則僅勾選「升級弱勢家庭家電能效」、「加速運具電動化」、「產官學培育淨零人才」及「推廣在地永續食材」等承諾。

環境法律人協會秘書長郭鴻儀說，台灣是氣候災害的高風險受災戶，未來如何面對氣候災害，是各縣市長候選人絕對不能逃避的事實，跨域合作以及強化城市韌性，減少弱勢族群的脆弱度，都是氣候變遷「調適」的重要課題。