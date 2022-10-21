李雅靜21日一早穿著護士裝、手持大針筒，在父母親及支持者的陪同下抵達高雄文化中心抽籤。（洪浩軒攝）

李雅芬抽籤時，由先生扮演蜘蛛人，象徵一起守護高雄。 （洪浩軒攝）

李雅芬抽籤時，由先生扮演蜘蛛人，象徵一起守護高雄。 （洪浩軒攝）

無黨籍市議員候選人蘇柏銓，則是Cosplay《鬼滅之刃》中的角色炭治郎，成功博得眼球。（洪浩軒攝）

柳淑芳過去抽籤時就曾多次「脫衣」表達訴求震驚全場，雖然這次她不斷強調「我裡面有穿！」，但就怕狀況又出現，選委會人員和女警早就在舞台旁準備好，等她講完話後就立刻拿出大條布走上台，不過這次柳淑芳並無在台上脫衣。（洪靖宜攝）

高雄市選委會21日舉辦高雄市第4屆市長暨高雄市議會第4屆議員選舉候選人姓名號次抽籤會，許多議員候選人精心打扮，除了吸引民眾目光，更表達相關訴求，國民黨高市議員李雅靜一身護士裝，表達政府一昧護航高端疫苗，卻讓民眾出國困難重重，同黨議員李雅芬則由先生扮演蜘蛛人，象徵一起守護高雄。

李雅靜21日一早穿著護士裝、手持大針筒，在父母親及支持者的陪同下抵達高雄文化中心，李雅靜進場時率領群眾高喊「高端白打，疫苗重打」、「高端賺飽飽，人民出國難」，引起眾人注目，順利完成抽籤後，隨即車隊掃街，希望博得選民支持。

李雅靜怒嗆，「高端疫苗」讓台灣人在日本成為「低端人士」，政府一昧護航高端，不顧高端疫苗沒有獲得國際認證，就以高價採購讓人民施打，導致施打高端疫苗的國人要出國卻困難重重。她去年就踢爆中央以每劑881元採購高端疫苗，價格遠遠高於國際疫苗，但施打高端疫苗的民眾要去日本卻必須重新施打3劑國際認證疫苗。

柳淑芳過去抽籤時就曾多次「脫衣」表達訴求震驚全場，雖然這次她不斷強調「我裡面有穿！」，但就怕狀況又出現，選委會人員和女警早就在舞台旁準備好，等她講完話後就立刻拿出大條布走上台，不過這次柳淑芳並無在台上脫衣，講完後就下台，幾位女警見狀趕緊將布收起離開。

另外，李雅芬則是由家人陪同前來抽籤，他的先生以整套蜘蛛人造型現身，受訪表示在選舉造勢場合有點害羞，原本要戴頭套，但最後決定直接買一套蜘蛛人裝，用蜘蛛人意象來表達對太太的支持，也在旁保護她，並要一起守護高雄；另外還有無黨籍市議員候選人蘇柏銓，則是Cosplay《鬼滅之刃》中的角色炭治郎，成功博得眼球。