巴西23歲女子柏拉嘉（Núbia Cristina Braga）在IG擁有近6萬粉絲，夢想成為一個具有影響力的網紅，卻在上周慘遭槍殺身亡。據外媒報導，案發當天柏拉嘉才剛去完髮廊，回到家後卻沒有關門，2名男子從敞開的大門長驅直入，直接朝她連開數槍後逃亡，而柏拉嘉倒臥血泊中慘死。

根據《每日郵報》報導，23歲的柏拉嘉最近2年才開始發展網紅事業，靠著亮麗外貌與火辣的身材，吸引近6萬名粉絲追蹤，內容多圍繞在美妝時尚與旅遊，還創立個人服裝品牌「Boss's Closet」。豈料，前途一片光明的柏拉嘉14日被警方發現陳屍在巴西塞爾希培州（Sergipe）首府阿拉卡茹（Aracaju）的家中，倒臥血泊慘死。

據報導，柏拉嘉當天才剛PO出她在髮廊開心享受美髮服務的IG限時動態，卻在幾小時內遇害。警方指出，2名男子騎著機車犯案，從敞開的大門進入她家，一看到柏拉嘉就連續開槍後騎車逃離現場。警察在晚間9點左右抵達現場，發現她已經死亡。目前2名槍手仍在逃中，警方也尚未尋找到犯案動機。

柏拉嘉好友表示，她是個開朗、外向、誠實又獨立的人，她的夢想是成為受全球歡迎的IG網紅。她的阿姨梅尼澤斯（Cláudia Menezes）則說，柏拉嘉生前會在當地社區做志工服務，幫助慈善單位舉辦兒童節和萬聖節派對，廣獲認可。許多粉絲傷心留言，「公主，安息吧，妳是個了不起的女孩」、「妳是獨一無二的，RIP」、「願妳一路好走，神與你同在」。