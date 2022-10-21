高雄市彌陀區中午12時許發生一起經驚悚死亡車禍，一輛大型聯結車在一處路口轉彎時，不慎與一旁旁機車發生擦撞，騎士當場連人帶車摔倒，但因摔入車下，騎士當場遭捲入車底，慘遭車輪輾過慘死，警方已獲報後，正在現場清查肇事原因，並對駕駛進行酒測。

高雄彌陀區發生驚悚車禍！聯結車轉彎擦撞機車，騎士遭輾慘死輪下。(記者爆料網/自行車紀錄器群@119跨群路報共享提供)
高雄彌陀區發生驚悚車禍！聯結車轉彎擦撞機車，騎士遭輾慘死輪下。(記者爆料網/自行車紀錄器群@119跨群路報共享提供)
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