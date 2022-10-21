高雄驚悚車禍！聯結車轉彎擦撞機車 騎士遭輾慘死輪下 13:152022/10/21 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄彌陀區發生驚悚車禍！聯結車轉彎擦撞機車，騎士遭輾慘死輪下。(記者爆料網/自行車紀錄器群@119跨群路報共享提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市彌陀區中午12時許發生一起經驚悚死亡車禍，一輛大型聯結車在一處路口轉彎時，不慎與一旁旁機車發生擦撞，騎士當場連人帶車摔倒，但因摔入車下，騎士當場遭捲入車底，慘遭車輪輾過慘死，警方已獲報後，正在現場清查肇事原因，並對駕駛進行酒測。 高雄彌陀區發生驚悚車禍！聯結車轉彎擦撞機車，騎士遭輾慘死輪下。(記者爆料網/自行車紀錄器群@119跨群路報共享提供) 新北樹林嚴重車禍！公車擦撞機車衝上分隔島 騎士當場慘死 自摔遭遊覽車輾斃爆頭 恆春24歲女騎士魂斷輪下 高雄水泥預拌車衝飛高架橋 重摔地面成廢鐵 駕駛傷重不治 #騎士 #轉彎 #慘死 #驚悚車禍 #聯結車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恐怖彎道又見水泥車墜橋 司機不治 04:102022/10/15 社會新聞 彰化孝孫探祖母遭輾爆頭 水泥車駕駛現場跪地磕頭道歉 12:472022/10/13 社會 台中恐怖下坡又撞！聯結車失速衝上人行道 撞爛檳榔攤＋4機車 16:342022/10/14 社會 台中龍井強風吹落牌樓神像 騎士路過險遭砸 14:292022/10/18 社會 彰化25歲孝騎士回家探祖母 遭失控水泥車輾斃「頭顱變形」 12:002022/10/13 社會 傻眼了！國1林口段北上車道驚現Ubike男 賣力飆騎下場慘了 15:142022/10/13 社會 國1北上西螺段聯結車側翻 廢鐵散滿車道畫面曝光 14:532022/10/13 社會 台中雙載機車撞垃圾車 釀1死1傷 12:472022/10/21 社會 上百議員逼宮內幕曝光 特拉斯恐這時被他取代淪短命首相 10:052022/10/17 國際 阿伯冒雨指引別進「淹水涵洞」 全網讚翻：我們的超人 23:482022/10/18 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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