918地震，花蓮縣政府經各局處研議後，除原訂5項救助措施，今宣布再新增5項補助措施，包含危險建築物拆除、短期收容安置期間住宿費用、收容安置受困遊客、稅捐徵免以及租金補貼等補助，其中，危險建物欲自行拆除者，依實際拆除費用，最高可補助30萬元。

花蓮縣政府原訂5項救助措施，包含一般住家建物修繕、財產損失、車輛損害、災害慰問金以及醫療照顧等相關補助措施。今天再增5項補助，縣府希望能減輕受地震災害民眾負擔。

縣府指出，為協助0918 震災後危險建築物所有權人拆除建築物，以利加速後續重建工作，縣府補助這次地震經緊急評估結果為紅、黃單的危險建築物。除縣府已拆除的立即危險或有危害公共安全的危險建築物外，欲自行拆除危險建築物者，將依實際拆除費用予以補助，最高可補助30萬元。

此外，原公告一般住家建築物毀損(傷)修繕救助金實施計畫，針對修繕救助項目新增擋土牆(自建)損傷，發放上限為10萬元整。

0918地震房屋被鑑定為須張貼紅或黃單的住戶，且實際居住在該建物內，無其他建物可居住，也無親友可寄居，有短期安置收容需求的民眾，縣府補助短期收容安置期間住宿費用，每日每房住宿費用最高補助2千元整，覆實報支。另外也新增租金補貼措施，最高一個月可領1萬6千元整。

縣府說，有關地震導致赤柯山14鄰村落及60石山雲閔地區，發生道路中斷及停水、停電問題，造成旅客無預警滯留山區，當地居民收容安置受困遊客衍生的食宿補貼，縣府提供收容住宿或食宿予受困的不特定人士，補貼食宿經費每人5佰元整。

另外，地方稅務局也針對房屋稅、使用牌照稅、娛樂稅、地價稅訂定0918震災稅捐徵免及處理原則，協助鄉親減輕負擔。