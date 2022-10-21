韓國隊昨天在U23世界盃超級循環賽首戰以6比2擊敗中華隊，拿下6連勝，複賽戰績3勝0敗暫居第一，雖然是勝利的一方，總教練李淵守仍不吝嗇給予中華隊讚美，他大讚中華隊投手群的表現，讓他留下深刻印象。

本屆U23世界盃的韓國隊球風多採用小球戰術，而非以往「強攻」的情況，昨天2局上就採取2次強迫取分戰術獲得不錯效果。李淵守指出，由於中華隊先發投手莊昕諺是很厲害的投手，若不先下戰術可能沒有辦法得分，因此在比賽前段就下達許多戰術。

中華隊總教練謝承勳日前就曾表示，觀察到這次日韓球風有「互換」的感覺，日本隊會在2好球後仍強力揮擊、韓國則是使用小球戰術，李淵守解釋，是因為這支韓國隊長打型打者較少，需要利用戰術取分。

今天韓國隊將繼續迎戰強敵日本隊，若贏球將取得複賽戰績4勝0敗，確定挺進周日的冠軍戰，李淵守認為，台日兩隊實力應該差不多，「但中華隊的投手應該略勝一籌。」