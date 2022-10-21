民進黨新北市長候選人林佳龍今在廣播節目中表示，新北市長侯友宜的專業並非城市治理，並質疑侯能力有限繼續下去不好。對此，侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭指出，林佳龍龍7月宣布參選後，多次講錯新北市地名，談論別人能力前，請先檢驗一下自己的記憶力，而過去2年疫情期間鮮少來新北的總統蔡英文，在林佳龍參選後3個月就來了10次，不禁令人納悶，「林佳龍到底要麻煩蔡總統輔選幾次？蔡總統是愛心還是不放心？」

王敏旭說，林佳龍爭取參選台北市長不成，被迫到新北參選市長，還來不及記熟新北地名，就把「十三層講成十三行」、把「十三行講成十四行」，提出的政見幾乎就只會大撒幣，絲毫不顧錢從哪來。

王敏旭說，侯市長4年任內把30年不變的垃圾山變成夏綠地、50年不變的新泰塭仔圳也改變，更打造108座全齡特色公園、120間公托、70間日照中心；目前新北捷運一條一條蓋，2030年新北每10萬人會有3.8座車站，將會是捷運系統最發達的城市。

王敏旭表示，林佳龍在台中市長4年任內，只有5間公共托育中心，而新北市在今年底，就會有120間公共托育中心，是六都第一名，為什麼老是敬陪末座的林佳龍，要一直看第一名的眼紅呢？「林佳龍難道忘記自己當年爭取台中市長連任被民眾死當，交通部長出包下台，想選台北又被拒絕」。

王敏旭指出，林佳龍過去被媒體爆出與一人公司合作1100億元的投資案，差點被詐騙，甚至還不顧民意反對，取消納稅率5％以下的老人健保補助，來到新北又提出許多「大撒幣」政見，只顧撒幣卻刻意忽略地方財政的根本性問題。

王敏旭說，林佳龍過去擔任立委及台中市長還勇於支持財劃法修正，如今為了參選新北市，只顧撒幣卻刻意忽略地方財政的根本性問題，請林佳龍請找回當年的勇氣，若要真的對新北好，第一件事就是拜託執政黨立委支持修財劃法。