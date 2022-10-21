無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦昨天前往台北市政府參訪，由台北市長柯文哲親自接待，兩人合體挨酸「黑白配」，鍾東錦昨批被稱黑道聽來很不舒服，去年底自己還是藍軍的英雄，不知道為什麼經過幾個月就變黑道。國民黨主席朱立倫今天說，排黑條款是天條，任何人都無法豁免，希望苗栗鄉親支持實實在在、清清白白的黨籍苗栗市長候選人謝福弘。

朱立倫今天出席北市議員參選人李彥秀競總成立大會時表示，這次選舉就是「挺善良的」、「挺正義的」，用善良對抗邪惡，用正義對抗黑暗。

對於鍾東錦嘆「英雄變黑道」，朱立倫說，國民黨在各縣市提名的候選人，每一位都是實實在在，都是清清白白，都必須要禁得起考驗，提名也必須按照黨章、黨綱的規定。

他強調，排黑條款是天條，任何人都沒有辦法豁免，必須根據黨綱、黨章來提名，希望所有在苗栗有智慧的好朋友，最後團結起來支持國民黨提名清清白白實實在在的謝福弘。

徐耀昌近日公開為鍾東錦站台輔選，針對徐耀昌撤銷黨籍案，國民黨中央考紀會昨天因人數不足暫緩召開會議。朱立倫表示，對所有黨紀在進行中的個案，他不會表示意見，在各地都有這樣的個案，他尊重考紀會。