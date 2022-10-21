九合一選舉號次21日抽籤，民眾黨新竹市長候選人高虹安抽中6號，並喊出「0到6歲市府養，新竹有安一定強！」口號。針對近日資策會爭議，高虹安表示，陸續有網友挖出影片，顯示資策會絕不可能不知情，她也希望資策會懸崖勒馬，再持續扯謊，在網友心中將獲得「資側會」封號，側翼的側，被認為是不被信任的機關。

高虹安說，資策會左右為難，一方面面臨民進黨排山倒海立院質詢的壓力，另一方面，又遇到社會的大家伸張公平正義，高虹安也感謝網友陸續翻出許多證據，也有網友看到以前照片說，原來高虹安以前滿嬰兒肥，這也是她沒想到的狀況。

高虹安強調，許多證據都顯示資策會絕不可能不知情，在這樣的情況下，資策會持續在扯謊，現在已在網友的心中得到「資側會」封號，策是側翼的側，也被認為是不被信任的機關，希望資策會可以懸崖勒馬。

而民眾黨香山區議員候選人葉國文疑涉賄，身為新竹縣市黨部主委的高虹安表示，第一時間掌握事件後，了解到目前進入司法調查程序，候選人絕對尊重也配合檢調，完成調查程序之前，不便對外說明，也希望大家讓候選人跟檢調單位來配合，好好釐清案情。

至於沈慧虹「新竹改變大聲說」活動，遭爆疑與網友合作而購買的網路操作，高虹安對此表示詫異，她說畢竟活動原本是想要讓市民自發性的宣揚新竹的好，竟是用錢買的，原來對手擁有如此龐大資源。高也質疑，難道過去宣揚的政績，都是用錢砸出來的嗎？難道光榮是可以用買來的嗎？批評真的讓市民跌破眼鏡。