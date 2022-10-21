新竹縣湖口鄉長候選人鄭士榤涉嫌賄選，遭新竹地檢署起訴，成為今年九合一選舉首起集團性現金買票案，檢察總長邢泰21日親赴新竹地檢署頒贈破案經費30萬元嘉勉偵辦團隊，嘉勉其辛勞。

檢調查出，鄭士榤於登記日前即與樁腳共謀選舉固樁策略，達成對轄內村長、民意代表等重要人士進行現金綁樁買票決議及具體分工方式，並當場拿出新台幣100萬元供作發送綁樁買票之用。新竹地檢署接獲新竹縣調查站情資，蒐集相關證據，執行搜索、傳喚涉嫌人12人到案，訊問候選人及樁腳共3人後，聲請法院羈押禁見獲准，搜索扣押之現金及繳回賄款共120萬1000元，日前起訴6人，職權不起訴7人。

邢泰釗及調查局長王俊力今親赴新竹地檢署嘉勉主任檢察官、檢察官等人。邢泰釗表示，嚴查賄選是為保障人權，本案起訴對意圖以買票影響選舉公正者，有以儆效尤之功，不僅節省司法資源，也給人民一個乾淨清潔的選舉。

王俊力表示：新竹地檢署指揮新竹縣調查站共同查獲集團性的現金買票案件，辦得非常漂亮，日後將持續向上溯源，偵辦到底。

邢泰釗除致贈水果給新竹地檢署，並頒贈破案經費30萬元，嘉勉其辛勞。邢泰釗呼籲選舉將至，只要有人賄選，檢調有決心將其繩之以法，所有候選人，切勿心存僥倖，以身試法，全國檢警調不分黨派，不分身分，只要事證充分，一律查辦到底，期盼營造一個乾淨的選舉環境。