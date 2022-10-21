政府日前宣布會將石斑魚納入國中小營養午餐菜色，預計9至12月每月會吃到一次石斑魚料理，不過到10月中旬仍不見石斑魚蹤影，教育部長潘文忠20日表示，10月下旬便會吃到石斑魚。21日高雄市前峰國中與嘉興國中就見到「清蒸龍虎斑」料理上桌，高雄市教育局長謝文斌也親自到校關心供餐情形。

「學校午餐採用石斑魚計畫」由漁業署辦理冷凍加工石斑魚共同供應契約、國教署協助調查石斑魚需求量、短期冷凍存放地點等資訊，地方政府擬訂配送計畫，在三方通力合作下，提供學校午餐優質國產石斑魚餐點。

教育部國教署副署長戴淑芬表示，石斑魚的供應以「外加一道菜」方式辦理，供應當日各校得依營養基準適度調整菜單，並注意整體供餐份量，在享用營養價值豐富石斑魚餐點的同時，也培養學生惜食教育觀念與習慣。

前峰國中學生表示，魚肉咬出來都是油份，鮮嫩多汁，口感也是入口即化，相當好吃。平常營養午餐的部分就是3菜1湯，今天多了一道石斑魚料理，感到相當滿足，希望以後可以多煮一點石斑魚料理。

前峰國中校長林啟文表示，在得知要做石斑魚料理的時候就開始著手討論料理方式，也跟營養師多次討論，希望能將料理的味道展現到最好，經過多次試做以後才進行正式的供餐，雖然孩子反應都很好，也希望能夠天天吃到石斑魚料理，但在期末之前應該只能吃到4次，孩子的願望未來也會試試看能不能實現。