太空人今日在美聯冠軍賽第2戰，在先發左投瓦德茲（Framber Valdez）繳出7局失2分的精彩內容，以及布瑞格曼（Alex Bregman）致勝3分砲，終場太空人以3比2擊退洋基，系列賽取得2比0領先優勢。不過比賽當中出現意外插曲，1位瘋狂的太空人球迷闖入球場，給了正處於低潮的「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）1個充滿熱情的擁抱。

在9局上開始之前，有位身穿太空人傳奇畢吉歐（Craig Biggio）白色球衣的球迷闖入場內，在場邊保全還沒追捕到他之前，直朝著正進行守備練習的艾爾圖維而去，雖然艾爾圖維僅有168公分的身高，但這位球迷還是採雙膝跪地方式，並用雙手「強行抱住」著艾爾圖維，畫面十分逗趣。

Astros fan ran on the field and gave Jose Altuve a hug. pic.twitter.com/gLzf8NV7HX — Danny Vietti (@DannyVietti) October 21, 2022

不過艾爾圖維也非常有耐心與這位球迷小聊了幾句，甚至直到保全抓住他時還試圖與艾爾圖維合照，這位球迷最終敵不過場邊保全人數優勢而遭到壓制在地，隨後被帶離球場之外。

A fan ran on the field, looks like trying to get a selfie with Jose Altuve.



Astros security has him in hand. pic.twitter.com/bCQQmtQQHU — Ari Alexander (@AriA1exander) October 21, 2022

該意外插曲並沒有影響太空人，終結者普瑞斯利（Ryan Pressly）在9局上半成功以3次三振作為結尾， 太空人取得系列賽2比0的優勢，自季後賽開打以來還沒有吞下過敗仗，不過相較於太空人火燙演出，艾爾圖維本次季後賽安打仍未開張，吞下23支0的淒慘表現，就看這位瘋狂球迷熱情擁抱，是否能助艾爾圖維一臂之力，盡快找回過往打擊水準。