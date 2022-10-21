周五公布的數據顯示，英國消費者信心在10月來到接近歷史低點水準；英國家庭目前面臨雙位數通膨率、上升的利率和政治的混亂。

市調公司GfK進行的消費者信心調查顯示，指數在10月微升到-47，但是仍離9月-49的史上最弱水準不遠；路透調查經濟學家的預期為-52。

該調查時間從10月3日至13日，調查了2001名民眾，當時正值首相特拉斯(Liz Truss)將其財政計畫進行大逆轉，取消了最高所得稅率的減稅計畫。

英國新任財政部長杭特(Jeremy Hunt)表示，將放棄特拉斯多數經濟計畫，削減公共支出。他還警告，在英國經濟政策降低了可信度之際，將更難進行相關的稅務決策。

Gfk客戶策略總監Joe Staton說，家庭不只是害怕不斷上漲的能源和食品價格，並且基準利率進一步上升的前景，也增添了抵押貸款成本。民眾現在面臨著增稅、甚至緊縮措施的可能。

消費者購買昂貴商品的意願指標，在10月下降3個百分點，顯示民眾的謹慎態度可能減緩英國經濟，英國經濟就像是要陷入衰退。