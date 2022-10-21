員警於現場發現毒品。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄小港分局員警接獲情資，一名石姓詐欺通緝犯入住轄內旅館，警方登門查緝，發現房間內共有2男、1女，還有可疑吸管散落四處，警方在房內起出安非他命毒品，將3人帶回調查。

小港分局桂陽派出所於19日下午1時許獲報某汽車旅館內有藏匿通緝犯情事，警方立刻到旅館櫃檯查詢住宿旅客資料，發現確實有一位57歲石姓詐欺通緝犯登記入住休息，接著不久後就有1男1女進入同房內聚會，警方即埋伏守候，見房門未上鎖之際進入查緝，並大聲喝令：「都不要動！東西都放著！」

警方見房內各處均散落吸管，相當可疑，經執行附帶搜索，查獲石男及另一名43歲的林姓男子持有3包二級毒品安非他命，除將石男、林男當場逮捕偵辦外，同房22歲江姓女子也被帶返派出所調查。全案詢後將石、林兩男依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢偵辦、歸案。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！