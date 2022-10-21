大陸禁台灣石斑魚進口後，農委會主委陳吉仲推「班班吃石斑」搶救產業，宣稱國、中小學童本學期至少能吃4次石斑魚，但開學已近2個月支票仍未兌現。陳昨重申，這個月學生一定能吃到。國民黨立委鄭麗文揶揄，陳不是第一次掛保證。

鄭麗文舉例，3月9日發生蛋荒，陳吉仲保證當月解決；3月20日雞肉發生短缺，陳保證供應無虞；大陸禁台灣鳳梨、蓮霧、釋迦進口，3月21日陳保證強化內外銷、冷鏈與加工出口降低衝擊；8月31日陳保證年底前國內肥料不調漲。

鄭麗文質疑，陳吉仲曾說蛋價不會漲，但說了這麼多次保證，又有哪次真的做到了？

鄭麗文說，農委會漁業署之前為搶救石斑魚產銷，和教育部合作推「班班吃石斑 」，讓國、中小學童這學期營養午餐可吃4次石斑魚，每月1次；但計畫原規畫最快9月底上路，現在都要11月了還不見落實，難道民主的魚值得一等再等？

鄭麗文表示，每次有農漁產品、水果被大陸禁止進口，農委會除大撒幣補助，就是號召全民幫忙吃，讓大家幫政府擦屁股；陳吉仲除誇海口掛保證，實際上還做了什麼？