大環境低靡，連帶影響的即是就業機會，且為了力甩青年低薪魔咒，彰化縣政府在這2年來大動作照顧青年朋友。去年(2021)舉辦了5場大型就業博覽會、200餘場中小型徵才活動，今年續辦中大型就博會並加碼提出「青年創薪加倍獎勵」，鼓勵在地企業聘用應屆畢業青年；更號召民眾在彰化創業、創立「彰化縣政府青年發展處」等等，皆為提升在地就業機會及企業徵才意願，只為打造彰化「薪」好環境。

彰化力拼青年就業圓夢 縣長喊話：企業需用心將人才留下

過去彰化縣一直被認為是最低薪縣市，但根據最新數據顯示已不再墊底，這一切皆要歸功於彰化縣政府的積極與決心。為了讓在地青年人人有工作，去年就舉辦5場大型就業博覽會、200餘場中小型徵才活動，且彰化縣長王惠美鼓勵企業提高薪資讓人才紮根，並喊話表示，企業需用更多心思將彰化人才留下，興建產業的土地亦會努力爭取，將盡力達到雙贏局面。

彰化縣長王惠美向企業喊話，表示彰化人才很多，需花更多心思將他們留下來。(圖/截取自youtube)

為了打破低薪魔咒，縣府領航加薪，率先將府內員工最低月薪提升至27000元，沒想到效果發酵成功擺脫最低薪縣市之名。王惠美表示，只要企業願意把薪水調高至27000元，員工只要做滿一個月，即可向縣府申請月領1500元補助。

不僅如此，為了讓彰化縣民有更多就業選擇，彰化縣長親自前往新竹縣，兩縣市攜手齊心為青年就業努力，邀請大型企業落地彰化，並對新竹縣長及相關人士的助力予以感謝及肯定。彰化縣不僅鼓勵青年朋友在縣內就業開創自己的未來，更鼓勵在彰化創業，針對欲創業民眾推出「青年創業三伏貼」，提供專案扶植、專業輔佐及專家扶助等服務，甚至還有提供一年一千萬的創業圓夢獎金，最高30萬元，讓當地青年朋友明白，創業不再是遙不可及的夢想！

彰化縣更與新竹縣攜手合作努力招商，為科技大廠落地彰化費盡心力。(圖/截取自youtube)

彰化縣也是六都之外首先成立「彰化縣政府青年發展處」(簡稱青發處)的縣市，由此可見對縣內青年的重視程度，未來只要走一趟青發處，就業及成家皆能一次搞定。王惠美指出，縣府做了非常多的規劃，為年輕人搭建創業、就業的舞台，包括今年成立青年發展處，讓青年創業、就業更方便；另外，也整理非常多的閒置空間，像是和興青創基地、卦山村美學生活聚落等，吸引青年朋友進駐，並提供每個月租金補助，打造青年圓夢的一個創業學堂，鼓勵青年朋友運用創意，發掘彰化在地特色，一起創造美好彰化。(彰化縣政府廣告)