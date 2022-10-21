胡瓜女兒小禎2007年與李進良登記結婚，由於男方婚後花邊新聞不斷，讓她決定分居，最後於2020年辦妥離婚手續，結束長達13年的夫妻關係，雖然一度傳出和「壁紙小開」丁春霆交往，卻被爆料女兒Emma不贊成導致戀情告吹，昨晚（20日）她則罕見吐露感情狀態，引起網友熱議。

小禎昨（20日）在臉書曬出台北101的照片，接著透露坐在計程車上的自己，聽到廣播正播放著趙詠華演唱的《最浪漫的事》，唱到「我能想到最浪漫的事⋯就是和你一起慢慢變老⋯⋯」，讓她直呼：「好像也還是有點期待」，文末更標記「你可以快點出現嗎」，還附上4個強忍淚水的表情符號，不難看出相當期待新戀情的到來。

對此，網友紛紛留言打氣：「他正在路上，好好挑選」、「集氣，快點出現！你值得最好的。快點出現」、「時間到該你的都跑不掉，時代不同了，你也要主動出擊喔」、「不出現也無所謂，反正一個人過，也挺開心」、「會的，祝福正在路上」、「緣分來時擋都擋不住，不急不急」、「遠方也一定有人同樣的在等待著妳」。

小禎日前接下新節目的主持棒，她趁開棚首錄的空檔分享心情，坦言看到大S、具俊曄的愛情故事後，讓單身一陣子的她對愛情燃起希望，坦言希望有追求者出現，畢竟有人追都是好事，但也不忘自嘲20年前認識的人就是李進良。