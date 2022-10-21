國安局長陳明通昨天在立法院表示，對岸可能於2023年「以戰逼談」。中廣董事長趙少康今受訪表示，陳的說法是在製造恐怖氣氛，因為2024要總統大選，民進黨又要開始賣芒果乾，又要開始搞抗中保台，但「狼來了」講久了也沒效。

趙少康表示，中共還在開第20次全國代表大會，之後還有一中全會與一連串人事布局，現在怎麼可能打台灣，再沒有常識也知道今年怎麼可能開打，2023也不可能，像美國也在說最快年底開打，跟陳明通說法一樣，都是亂扯一通。

趙少康說，對對岸軍事威脅當然不得不防，不能掉以輕心，但評估要合理、實事求事，不要誇大、故作緊張，把台灣搞的人心惶惶，這樣別說外國廠商不敢來台投資，本土資本家可能也要跑了，「你要去烏克蘭投資」？

趙少康表示，現在全世界第一危險是烏克蘭，第二是台灣，陳明通這樣的說法不是把外資都嚇跑了，乾脆講明天就打算了；防衛準備是應該的，但故意製造恐慌沒有必要。

趙少康說，美軍講兩岸可能開打是要爭取預算，美軍一直講中共海軍增強，太平洋司令部預算就比去年增加快一倍；我國國防預算也從3000多億元增加至5000多億元，講中共變強就是最好的理由與藉口。